Londrina Futsal derrota Cianorte e vai à semifinal do Paranaense Feminino

O Londrina Futsal Feminino venceu o Guibon Foods/Cianorte no domingo (10), no ginásio Tancredo Neves, em Cianorte (Noroeste), pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense Série Ouro.





O placar foi 4 a 3 para as londrinenses. Os gols Alvicelestes foram marcados por Dany (2x), Fernandinha e Glória.

A equipe visitante abriu o placar com 02:47 em gol de Dany. Menos de um minuto depois, Caetano empatou a partida para o Cianorte. Aos 05:49, Jéssica virou o jogo para o time da casa. Ainda no primeiro tempo, com 12:32, Fernandinha empatou.





Na segunda etapa, aos 06:12, Dany virou o placar novamente para o Londrina. Com 08:17, Glória ampliou o marcador. Aos 13:59, Kathleen diminuiu. Após o gol, a equipe da casa apostou na goleira-linha, mas a marcação londrinense foi superior e o placar fechou em 4 a 3.





Na semifinal, o Londrina Futsal vai encarar o Stein Cascavel, com a primeira partida em Londrina e a volta em Cascavel (Oeste), com datas e horários a serem definidos ainda. Na outra semifinal, ADTB e AACC/Copagril/MCRondon se enfrentam.





O próximo jogo da equipe londrinense será pela LFF (Liga Feminina de Futsal), no sábado (16), em Chapecó-SC, no Ginásio da Unochapecó, às 16h, contra o Female.