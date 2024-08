Maringaense Renan Gallina chega à semifinal dos 200m em Paris

Com apenas 20 anos, Renan Gallina já tem em seu currículo o ouro nos 200m rasos e no revezamento 4x100m nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023. Nesta segunda-feira (5), o paranaense de Maringá fez sua estreia olímpica chegando em terceiro na segunda bateria eliminatória dos 200m com o tempo de 20s41, se classificando para a semifinal da prova em Paris 2024. Mesmo sendo uma referência entre os velocistas do Brasil e se colocando entre os 24 melhores atletas do mundo em sua prova, Gallina se disse tímido e com alguma dificuldade para falar com os ídolos na Vila Olímpica.





“Apesar da minha tranquilidade aparente, eu sou um pouco tímido. Tenho dificuldade para chegar nos outros atletas na Vila. Mas conversei bastante com o Marcus D’Almeida, que já conhecia do Prêmio Brasil Olímpico. O ambiente da Vila é incrível. Poder ver seus ídolos de perto e ver que eles são iguais a você é bem gratificante. Correr em um estádio com 80 mil pessoas também é muito incrível”, afirmou o jovem.

As eliminatórias foram disputadas com seis baterias de sete atletas. Os três primeiros de cada bateria avançaram para a semifinal. Os demais caíram automaticamente para a rodada de repescagem. A semifinal dos 200m rasos será disputada na quarta-feira (7).





“Aqui estão os cinquenta melhores do mundo, então ir para uma semifinal já é um grande resultado para mim. Estou bem feliz com o que conquistei. O importante foi ter me qualificado e quebrar o gelo para a semifinal, que vai ser mais puxada ainda. Já estou entre os melhores do mundo, mas quero melhorar ainda mais meu tempo para chegar à final”, disse o velocista nascido em Maringá.

Renan Gallina começou a se destacar no atletismo no salto em altura. Em 2019, aos 15 anos, o paranaense chegou a fazer o recorde brasileiro sub-16 da prova ao marcar 2,01m. Aos poucos foi percebendo que poderia ser ainda melhor nas provas de velocidade.





Pela manhã, o medalhista olímpico em Tóquio 2020, Alison dos Santos já havia garantido uma vaga na semifinal dos 400m com barreiras. Alison se poupou quando estava muito à frente de seus adversários na bateria cinco, marcou 48s75, e se classificou com tranquilidade. Na próxima fase, Piu terá a companhia do pupilo Matheus Lima, que chegou em segundo lugar na bateria sete com o tempo de 48s90, e também avançou para as semifinais da prova, marcada para a próxima quarta (7).





“Fiz uma corrida inteligente, tentando focar em conhecer a pista, perceber se está rápida porque isso influencia bastante em uma prova de barreiras. Agora a gente sabe o que tem que fazer na semifinal para conseguir um tempo ainda melhor e chegar na final em uma boa raia”, disse Alison. “Agora é relaxar, entender o que fazer para correr ainda mais rápido, aproveitar e deixar a mente tranquila, sem aquela adrenalina da estreia.”





Os brasileiros não conseguiram avanças nas outras provas do dia. Juliana Campos parou nos 4,55m e se despediu da disputa do salto com vara feminino. Chayenne da Silva fechou a repescagem feminina dos 400m com barreiras com 56s56 e não conseguiu seguir. Lucas Carvalho fez tempo de 46s25 e não passou pela repescagem dos 400m rasos. Lorraine Martins e Ana Carolina Azevedo não avançaram na repescagem dos 200m feminino. Tiffani Marinho fez o tempo de 52s62 nos 400m rasos e não conseguiu se classificar para a próxima fase.