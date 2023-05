Moringão é entregue com a promessa de mais eventos esportivos em Londrina

Após quatro anos de espera, o ginásio de esportes Moringão, na região central, foi entregue à comunidade londrinense nesta quinta-feira (18). Foram 44 meses desde o início das obras - marcadas por uma série de problemas, como a troca da empresa construtora - e um investimento da ordem de R$ 7,2 milhões. A reabertura da praça esportiva era esperada pela comunidade local porque o Moringão é o principal ginásio poliesportivo de Londrina. Além disso, o espaço também é utilizado para eventos privados e apresentações artísticas.







A reforma teve a troca do telhado e do piso da quadra, melhoria nas instalações elétrica e hidráulica, pintura e reforma do setor administrativo onde funciona a FEL (Fundação de Esportes de Londrina).

A cerimônia de reabertura do ginásio de esportes contou com a presença de autoridades, atletas, técnicos, dirigentes e servidores públicos. Também, foi marcada por uma homenagem aos funcionários da FEL.