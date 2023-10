Olimpíadas de Paris 2024: equipe de saltos confirma classificação

A seleção brasileira de saltos garantiu a participação nos Jogos Olímpicos que serão disputados em 2024 em Paris (França), depois de conquistar a 4ª posição na Copa das Nações de hipismo, nodomingo (1º) em Barcelona (Espanha).





Na competição, entre os dois finalistas, somente Brasil e Estados Unidos não tinham a classificação olímpica garantida, quem ficasse à frente entre os dois países garantiria nas Olimpíadas.

Publicidade

Publicidade





E a vaga foi para a seleção brasileira (formada por Pedro Veniss, Stephan Barcha, Luciana Diniz e Rodrigo Pessoa), que ficou na quarta posição final, atrás apenas da campeã Alemanha, da segunda colocada França e da terceira Bélgica.





O próximo grande desafio do Brasil é o Pan-americano de Santiago (Chile), competição na qual a a seleção brasileira vai em busca do heptacampeonato por equipes. A disputa será entre os dias 30 de outubro e 4 de novembro na Escola de Equitação do Exército San Isidro, em Quilotta, na região de Valparaiso.