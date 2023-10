Pan-Americano: Brasil é ouro no revezamento 4x200 m na natação

“Adoro dividir a piscina com esses caras e esse ouro, mais o recorde pan-americano, mostra que, se continuarmos trabalhando, continuarmos tendo essa regularidade, de estar sempre nas finais, mostra que alguma coisa muito boa vai vir num futuro próximo”, diz Murilo Sartori à assessoria de imprensa do COB (Comitê Olímpico Brasileiro).

A natação do Brasil garantiu mais uma medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos em Santiago (Chile). A equipe composta por Murilo Sartori, Breno Correia, Fernando Scheffer e Guilherme Costa conquistou na terça-feira (24) o ouro do revezamento 4x200 metros, além de bater o recorde da prova.

Medalhas no badminton







O dia foi de conquistas no badminton. Nas duplas femininas, o Brasil pegou bronze. Juliana Vieira e Sânia Lima alcançaram as semifinais, mas foram superadas pelas norte-americanas Kerry e Annie Xu, no Centro de Treinamento Olímpico, no bairro de Ñuñoa, por 2 sets a 0 (parciais de 21/7 e 21/18).

“Sabíamos que não ia ser fácil, elas eram a dupla número 2 do torneio. Sabíamos que ia ser um jogo com muitos ralis e estou feliz com a nossa performance”, afirma Lima.