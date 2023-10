Técnico da seleção de vôlei pede demissão após conquista da vaga olímpica

Pouco após o árbitro apitar o fim da partida contra a Itália que garantiu a presença do Brasil na disputa do vôlei masculino nos Jogos de Paris em 2024, o técnico da seleção, Renan Dal Zotto, anunciou sua demissão.







Ele afirmou que precisava se recuperar de problemas de saúde. "Neste momento, vou estar me ausentando da seleção brasileira, não do voleibol", afirmou Dal Zotto em entrevista ao SporTV após a partida com a seleção italiana no pré-olímpico. Leia aqui sobre a classificação do Brasil para os Jogos.





O agora ex-treinador da seleção fez referência aos problemas de saúde que enfrentou durante a pandemia -ele ficou internado por 36 dias por complicações relacionadas à Covid-19 em 2021-- e afirmou que precisava fazer uma pausa. "Preciso me reestabelecer, fisicamente, mentalmente", disse Dal Zotto na entrevista.

O ex-jogador da seleção estava no posto desde o início de 2017 e vinha sendo pressionado pelos últimos resultados da seleção, como a derrota para a Argentina na final do Sul-Americano e para a Polônia nas quartas de final da Liga das Nações.





O nome do ex-técnico da seleção Bernardinho foi apontado nas redes sociais como um dos favoritos pelos torcedores para assumir o comando do time para a disputa dos Jogos de Paris.





Bicampeão olímpico com a seleção masculina, Bernardinho foi anunciado no início de setembro como coordenador técnico da seleção. Segundo a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei), ele chegou para planejar o trabalho visando os Jogos de 2024, 2028 e 2032.





Bernardinho acumula as funções de coordenador da seleção com a de técnico do time de vôlei feminino Sesc Flamengo, que ocupa desde meados de 2020.