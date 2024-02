UEL: Nafi oferece vagas para hidroginástica, mat pilates e Muay Thai

O Nafi (Programa de Atividade Física) do Cefe (Centro de Educação Física e Esporte) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) está com as inscrições abertas para as aulas de hidroginástica, mat pilates e Muay Thai. Os interessados devem ir pessoalmente na secretaria do Nafi no Cefe, às segundas-feiras, entre as 14h e 17h.





As taxas de inscrição variam de R$210 à R$290, mais um quilo de alimento, para cobrir o semestre de atividades. A programação, bem como horários, podem ser consultadas no portal do Nafi.







As atividades do projeto neste primeiro semestre de 2024 vão até o próximo dia 24 de maio.