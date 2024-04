Técnica valoriza empate do Londrina EC na estreia e projeta jogos no Café

O técnico Emerson Ávila valorizou o empate do Londrina em Aracaju na largada da Série C. O Tubarão ficou no 1 a 1 com o Confiança, na noite de segunda-feira (22), e somou o seu primeiro ponto no Brasileiro . O Alviceleste agora se prepara para duas partidas seguidas no estádio do Café.







Apesar de ter saído na frente do placar na Arena Batistão, o LEC ficou com 10 em campo após a expulsão do lateral Maurício e, logo na sequência, sofreu o gol de empate. O Alviceleste ocupa o sétimo lugar, ao lado de outras cinco equipes.

Emerson Ávila ressaltou que o time sentiu um pouco da falta de entrosamento nesta primeira partida. Foram sete estreias em Aracaju e uma equipe bem modificada em relação ao Campeonato Paranaense.





"Estamos levando um ponto para casa em um campeonato onde todos os jogos serão de extrema dificuldade. O Confiança vai se fortalecer quando jogar com torcida, então este ponto será muito importante. A Série C é uma competição onde você precisa pontuar sempre", frisou Ávila, em entrevista a rádio Clube FM. "Faltou um pouco de entrosamento, mas é uma situação normal pelas mudanças que tivemos."





O técnico alviceleste citou também a ausência de última hora do lateral Thiago Ennes. O jogador sentiu dores musculares e foi cortado da partida. Com isso, Emerson Ávila mudou a formação da equipe e abriu mão do esquema com três zagueiros, utilizado durante toda a preparação.





