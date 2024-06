Time londrinense participa do Campeonato Brasileiro Sub-20 de atletismo neste fim de semana

A equipe de atletismo de Londrina/FEL/IPEC tem mais um grande desafio pela frente neste próximo final de semana. De sexta a domingo, o time londrinense participa do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20 de atletismo, que será realizado na pista da UFF (Universidade Federal Fluminense) em Niterói (RJ).







Ao todo 27 competidores disputarão o campeonato, a equipe é a atual campeã feminina, masculina e geral da competição e quer se manter entre as melhores agremiações do país. Para isso aposta em um time renovado e mais jovem, com a maioria dos atletas em seu primeiro ano na categoria.

"Nos últimos anos tivemos conquistas expressivas em nível nacional, e temos trabalhado intensamente para nos mantermos entre as principais equipes do Brasil. Competir com adversários dos grandes centros é sempre um desafio, mas uma motivação a mais", disse o treinador Gilberto Miranda.





Líder do ranking brasileiro nos 800 metros e vice nos 1500 metros, Sabrina Gabrielli Pena, é uma das apostas de medalha dessa nova safra. Um pouco mais “experientes”, Bianca Cristine Davi de Souza, líder nos 3000 com obstáculos, e Luís Felipe Abílio Gomes Barbosa, terceiro no lançamento do martelo, também são destaques do grupo.

“Brasileiro é sempre uma competição importante, e a gente trabalha intensamente para alcançar os objetivos. Tem muita coisa importante em jogo e é hora de entregar tudo na pista. Que todos possamos fazer uma boa competição, alcançar os objetivos do grupo e também os individuais”, destacou Bianca Davi.





O Brasileiro Sub-20 começa às 8:20 de sexta-feira (7) com a disputa dos 100 m do decatlo e termina no domingo, às 16 horas e 16:20, com as finais dos 3.000 m com obstáculos, feminino e masculino.





A edição deste ano terá 697 atletas na disputa, representando 132 clubes e 23 Estados do Brasil. A competição será transmitida ao vivo pelo Canal Atletismo Brasil, por meio do YouTube da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo).