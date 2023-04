ExpoLondrina: sertanejo e funk na Arena de Shows nesta quinta-feira

Os goianos, Hugo & Guilherme, chegam para abrir as apresentações nesta quinta-feira (6) na Feira ExpoLondrina 2023.





Será a primeira atração a subir no palco de shows Parque Governador Ney Braga e, após a apresentação da dupla, a noite continua com o DJ Pedro Sampaio.

Para os fãs de sertanejo, a dupla sobe ao palco com diversos hits que emplacaram nas rádios brasileiras e atingiram grandes números em plataformas digitais, possuem mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube.







O repertório da dupla tem sucessos com participações de nomes de peso do gênero musical, os sucessos "Na Maldade" e "Teste da Mãozinha" com Henrique & Juliano, "Imagina" com Maiara & Maraisa, "É Sempre Assim" com Gustavo Moura & Rafael e "Toda Ida Pede Volta" com Marília Mendonça, faixas que certamente irão ser cantadas em coro pelo público londrinense.

A dupla se formou em 2015 e no ano seguinte já gravou o seu primeiro DVD “Acústico e Ao Vivo”, na Vila Cavalcare, em Goiânia, para 200 convidados.





O segundo DVD veio em 2017, chamado “No Pelo”, gravado em Goiatuba, seu lançamento originou duas canções de grande sucesso "Deslumbrante" e "Conveniência", as faixas atingiram mais 160 milhões de visualizações no YouTube.





O terceiro DVD da dupla carregou o mesmo nome, mas desta vez o local escolhido foi a cidade de Campo Grande, em 2018, com a participações especiais em dois 'pot-pourris', Henrique & Juliano em "Amor Perfeito/Tô Fazendo Falta/As Quatro Estações", e com a cantora Marília Mendonça em "Amor Perfeito/Tô Fazendo Falta/As Quatro Estações".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: