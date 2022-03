ExpoLondrina terá fiscalização de trânsito ampliada durante os dias do evento

Com o início da ExpoLondrina 2022 nesta sexta-feira (1º), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) intensificará as fiscalizações na-BR 369. Durante os dez dias de duração do evento, haverá reforço na via a fim de garantir a fluidez e reduzir o número de vítimas no trânsito.

O policiamento será intensificado com o aumento de rondas e com o posicionamento das equipes em locais estratégicos de forma contínua na região do Parque de Exposições Governador Ney Braga e em pontos de acesso à rodovia em Cambé e Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).

Um dos principais focos da ação será o combate à ingestão de bebida combinada à direção, uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas gravemente feridas.





As equipes da Polícia Rodoviária estarão equipadas com etilômetros, que são equipamentos utilizados para medir a concentração de álcool no organismo, através da análise do ar expelido pelos pulmões.





O uso dos equipamentos como cinto de segurança, capacete e dispositivos de retenção para crianças, além do uso de telefone celular na direção e o excesso de velocidade também estarão entre os focos da fiscalização.