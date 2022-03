Fazendinha da ExpoLondrina completa 27 anos com novidades em 2022

Após dois anos sem atividades, devido à pandemia de Covid-19, as atrações da Via Rural, conhecida como Fazendinha, foram renovadas. Em 2022, quando completa 27 anos, o local, que costumava receber 200 mil vistantes em média, apostará em novas atrações, que vão de usinas de biogás a Agroturismo.



Na 60ª edição da ExpoLondrina, a Fazendinha - coordenada pelo IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), Seab (Secretaria da Agricultura e do Abastecimento), UEL (Universidade Estadual de Londrina) e SRP - traz novidades em energias renováveis, com pequenas usinas de biogás; biotecnologia, com soluções para pequenos produtores; aquicultura, com produção de peixes como alternativa de negócios; e agroturismo; através de plantas medicinais, flores e paisagismo.

Proporcionando interação com o produtor e com público em geral, estarão presentes as Empresas Juniores Agro, a equipe do HU (Hospital Universitário) - que darão esclarecimentos ao público sobre endemias e pandemias - e outros atrativos gastronômicos, culturais e técnicos, com palestras e oficinas temáticas. A Fazendinha tem um espaço de 11 mil m² na ExpoLondrina, que acontece do dia 1º a 10 de março, no parque de exposições Ney Braga.