Trabalhadores preparam o Parque Ney Braga para a ExpoLondrina

A poucos dias da abertura da 60ª edição da ExpoLondrina, que vai ocorrer entre os dias 1 e 10 de abril, os espaços do Parque de Exposições Ney Braga, na zona oeste de Londrina, já compõem um cenário que o público não via há dois anos. Com a desaceleração dos números da pandemia da Covid-19, o maior evento da cidade está de volta e todos os expositores e, claro, a organização querem fazer desta edição, um espetáculo à parte.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“As expectativas são muito boas. O que a gente tem sentido é uma vontade muito grande das pessoas de estarem aqui, tanto de visitantes quanto de participantes. Todos os nossos espaços foram todos negociados e as máquinas e os automóveis estão chegando e sendo montados”, comenta o presidente da SRP (Sociedade Rural do Paraná), Antônio Sampaio.

Continua depois da publicidade





Outro fator que, segundo ele, traz uma boa impressão do momento atual são os resultados da Exposição de Cascavel, já encerrada, e de Umuarama, que termina agora. “As duas foram um sucesso de público. O ser humano quer estar junto, tem a necessidade de estar junto. É certo que em relação à média de movimentação econômica, que gira em torno de R$ 600 milhões a cada ano, temos uma certa preocupação atual pela quebra de safra de 40% no Estado em geral, mas a prática não segue a teoria e é isso que temos visto nessas outras feiras”, diz.





Continue lendo na Folha de Londrina.