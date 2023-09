De farofa a geladinho: comemore o Dia da Banana com dez receitas deliciosas

Cultivada em mais de 130 países, a banana é a fruta mais consumida do mundo. Sua popularidade fez com que a International Banana Association (IBA), organização internacional que representa a indústria da banana, criasse o Dia Mundial da Banana, em 22 de setembro de 1995 - data escolhida para coincidir com o início da colheita na América do Sul.

Farofa de Banana com Queijo Coalho





Tempo de preparo: 50 minutos





Rendimento: 8 porções

Você vai precisar de:





- 6 colheres (sopa) margarina

- 1 dente de alho amassado





- 1 cebola cortada em cubos

- ½ pimentão vermelho cortado em cubos





- 1 pitada de sal

- 3 bananas da terra cortada em cubos (reserve 6 rodelas já fritas para enfeitar)





- 200g de queijo coalho cortado em cubos

- 3 colheres (sopa) de cebolinha verde picada





- 2 xícaras (chá) de Farinha de Mandioca Grossa Yoki ou Farofa Tradicional de Mandioca Yoki





- Sal a gosto





Como fazer essa delícia:





Em uma panela, aqueça 2 colheres de margarina e doure o alho e a cebola, até murchar. Junte o pimentão e refogue. Adicione o sal, apague o fogo e reserve. Em uma frigideira, aqueça as 4 colheres de margarina restante e frite as bananas por 15 minutos (até ficarem douradas), mexendo sempre. Apague o fogo, retire as rodelas de banana e reserve. Em uma tigela, junte as bananas em cubos fritos, o refogado de pimentão, o queijo, a cebolinha e a farinha de mandioca. Misture bem e verifique o sal. Enfeite com as bananas reservadas e sirva quente.