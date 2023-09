Tortinha de banana fritas no óleo ou air fryer

1 - Descasque as bananas, corte-as em cubos e leve ao fogo em uma panela média om o açúcar, o azeite e a canela. Deixe até encorpar.

2 - Adicione o limão, retire da panela e deixe esfriar.

3 - Corte a massa em retângulos de 14cm x 11cm. Distribua um pouco do recheio de banana, pincele as bordas com água, feche bem, e frite em óleo quente por imersão. Escorra bem em papel absorvente e passe no açúcar e canela. Sirva.

Dica

4 - Faça na air fryer. Acomode 5 tortinhas no cesto, pincele com 1 colher (sopa) de azeite e asse por 10 a 12 minutos na temperatura de 200℃. Veja se está dourado e se precisar deixe mais alguns minutos. Repita com o restante das tortinhas.

Calorias: 200 a unidade

