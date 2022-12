Prepare delícias inspiradas em pratos típicos de países que disputam a Copa do Mundo

A Copa do Mundo é uma oportunidade de conhecer culturas e singularidades que vão além do campo, como a culinária.

Leia também: Seis receitas para curtir os jogos da Copa sem sair da dieta.

O Portal Bonde truxe para vocês algumas receitas típicas onde tempero é indispensável! Aprenda a fazer esses pratos tradicionais de países que disputam o Mundial do Catar:



Argentina e Uruguai: Isca de frango grelhado com chimichurri

Tempero feito à base de salsa, pimenta vermelha e alho, o chimichurri brilha nos churrascos. Os argentinos afirmam ser os criadores do tempero, mas os uruguaios, que por sinal também estarão na Copa do Mundo, reivindicam a autoria do chimichurri. Discussões à parte sobre a origem do tempero, clique aqui e veja como o chimichurri pode tornar sua refeição mais especial.





Espanha: Arroz de polvo com páprica

A páprica nada mais é que a moagem do pimentão desidratado e maduro, transformado em pó para acentuar naturalmente seu sabor e aroma, com sua cor avermelhada tópica. Esse tempero picante amado pelos espanhóis empresta seu gosto para uma infinidade de receitas pelo mundo. A páprica doce tempera com maestria o arroz com polvo, um clássico espanhol. Confira como preparar!

Oriente Médio (Catar, Irã, Arábia Saudita): Kibe Frito com mix de especiarias



O kibe é, sem dúvida, o prato árabe mais conhecido no Brasil. Essa receita deliciosa sintetiza a culinária do Oriente Médio, famosa por explorar todo o potencial que as ervas e especiarias oferecem. Versatilidade e praticidade são outras virtudes do kibe, afinal esse prato pode ser servido como entrada e prato principal, e saboreado cru, assado ou frito. Aprenda a receita!





Alemanha: Currywurst

Os alemães apreciam comidas com temperos mais intensos. Isso explica a paixão dos germânicos pelo curry, um tempero formado por várias especiarias, que resulta em um tempero com gosto acentuado, presente, por exemplo, no currywurst, a famosa salsicha alemã temperada com curry, ótima pedida para saborear vendo os jogos do Mundial.





França: Coq Au Vin

Aprenda a preparar um prato que tem lugar cativo no coração dos franceses: Coq Au Vin, um ensopado de frango com tomilho.



Inglaterra: Fish and chips (peixe com batata)



Dificilmente uma pessoa visitará a Inglaterra sem experimentar o famoso Fish and Chips, que é o peixe frito acompanhado de batatas também fritas e cheias de sabor. Um dos segredinhos desse prato icônico está no tempero. Coube à pimenta do reino promover ao prato um ardido encantador e sem exageros. Aprenda!

Brasil: Iscas de contra filé no alho