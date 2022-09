1 - O gosto robusto do orégano ajuda a "salgar" a batata com sabor marcante à refeição. Use o tempero para temperar a batata já frita/assada e realce-a sem usar sal.

