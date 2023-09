Bolo de churros é perfeito para o lanche ou sobremesa

1 - Bata no liquidificador ovos, óleo vegetal, leite integral, iogurte integral, doce de leite e o açúcar refinado. Misture bem.

2 - Em uma tigela média, despeje a massa e junte a farinha, fermento e canela. Mexa com fouet.

3 - Unte com desmoldante uma forma de 24cm com furo no meio. Coloque a massa e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC por cerca de 40 min ou até que você espete um palito e ele saia limpo.

4 - Desenforme o bolo morno.

Cobertura

5 - Aqueça o doce de leite no micro-ondas para que derreta um pouco e escorra em cima do bolo.

