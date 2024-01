Caesar salad na baguete é uma refeição completa!

1 - Tempere o frango com o azeite, o sal e a pimenta.

2 - Aqueça uma frigideira média e grelhe os filés de frango até dourar. Tire e deixe amornar.

3 - Com uma faca afiada, corte o frango em fatias na diagonal.

4 - Misture a alface com a metade do molho e o parmesão.

5 - Corte as baguetes ao meio, no sentido do comprimento.

6 - Espalhe o restante do molho na fatia inferior dos pães.

7 - Acomode o frango sobre o molho, cubra com a salada de alface e os tomates. Sirva.

Calorias: 580 a unidade

