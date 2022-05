Canjica cremosa com leite de coco é fácil de fazer!

1 - Deixe a canjica de molho na água de um dia para outro.

2 - Leve para cozinhar em uma panela com aproximadamente 3 dedos de água acima do nível do milho, até ficar macio.

3 - Junte o leite fervido e o leite condensado, o açúcar, cravos e pedaços de canela em pau.

4 - Deixe ferver e engrossar o caldo. Antes de servir, adicione o leite de coco.

