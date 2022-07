Coxinha de batata assada com recheio de carne moída e requeijão

1 - Menos as batatas, bata os demais ingredientes da massa no liquidificador e leve ao fogo baixo, em uma panela média, misturando sempre até soltar do fundo da panela.

2 - Cozinhe por mais 3 minutos, tire do fogo, coloque a batata e mexa por alguns minutos.

Recheio

3 - Em outra panela média em fogo médio, aqueça o óleo e frite a carne até dourar. Junte a cebola e deixe murchar.

4 - Retire do fogo, coloque o requeijão e tempere com sal e pimenta a gosto.

5 - Abra uma porção da massa na palma da mão, recheie e feche modelando as coxinhas. Repita até finalizar.

6 - Passe pelas claras batidas e pela farinha de rosca. Unte uma forma média com óleo e disponha as coxinhas.

7 - Asse em forno médio, pré-aquecido, por 20 minutos ou até dourar, virando na metade do tempo. Sirva.

