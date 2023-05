Coxinha de pão é uma delícia frita ou assada

Massa

1 - Tire a primeira e a última fatia do pacote de pão, as cascas das fatias restantes e pique-as. Reserve as fatias restantes.

2 - Distribua as cascas picadas em uma assadeira média e leve ao forno médio (200 graus), pré-aquecido, por 20 minutos, misturando na metade do tempo, ou até dourar.

3 - Leve ao liquidificador, bata em velocidade média por 1 minuto, ou até obter uma farinha de rosca. Reserve.

Recheio

4 - Em uma tigela média, misture o frango, o tempero, a polpa de tomate e a salsa.

5 - Pincele cada fatia de pão com o leite e esprema entre as mãos delicadamente, sem desmanchar, para tirar o excesso de líquido.

6 - Recheie com 1 colher (sopa) do frango. Feche formando esferas e depois molde no formato de coxinhas.

7 - Passe-as na farinha de rosca reservada e frite-as, aos poucos, em óleo quente por imersão, por 3 minutos, ou até dourar. Escorra em papel-toalha e sirva.

Dica

8 - Se quiser coxinhas assadas, pincele-as com óleo ou azeite, e leve ao forno médio ou fritadeira elétrica (180 graus), pré-aquecidos, por 15 minutos, virando na metade do tempo, ou até que dourem. Retire do forno e sirva.

Congelamento

9 - Coloque-as em uma assadeira, deixando espaço entre elas, cubra com filme-plástico e leve ao congelador por 1 hora. Leve para sacos plásticos próprios para alimentos, feche e volte ao congelador por até 30 dias. Para prepará-las, não precisa descongelar antes - é só retirá-las do congelador 10 minutos antes de fritar ou assar.

