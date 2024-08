Escondidinho de polenta com carne moída

1 - Em uma panela média, aqueça 1 colher (sopa) do óleo em fogo alto. Junte metade da cebola e refogue por 2 minutos ou até ficar transparente.

2 - Coloque o fubá, previamente misturado com a água e metade do caldo e cozinhe por 5 minutos, misturando sem parar, até engrossar levemente. Desligue o fogo, junte 3 colheres (sopa) do queijo ralado, misture e reserve quente.

3 - Em outra panela média, aqueça o óleo restante no fogo alto. Junte a cebola restante e refogue por 2 minutos ou até ficar transparente. Adicione a carne e o caldo restante, e frite por 6 minutos, ou até mudar de cor completamente. Coloque a salsa, misture e tire do fogo.

4 - Em uma travessa redonda média, faça camadas com parte da polenta, o refogado de carne e a polenta restante. Coloque o queijo ralado restante por cima e leve ao forno médio (180 graus), pré-aquecido, por 10 minutos, ou o queijo dourar levemente.

5 - Retire do forno e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Escondidinho de frango com creme de milho

Escondidinho de carne seca com bacon

Seleção de escondidinhos: 14 receitas para preparar um rodízio e se deliciar!

Aprenda a preparar polenta com molho de linguiça

Polenta cremosa quentinha é irresistível

Polenta cremosa com molho de carne muito fácil!

Polenta fácil com carne de panela