Nhoque de arroz vai te surpreender!

1 - Bata o arroz no liquidificador com os ovos, a água, a manteiga, sal, pimenta e salsa até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma panela média e leve ao fogo médio até ferver. Junte a farinha e mexa até desgrudar do fundo.

2 - Leve a massa para uma superfície enfarinhada, adicione o queijo parmesão ralado e misture até ficar morno. Modele em tiras, corte os nhoques e reserve.

3 - Refogue a cebola e o alho do molho até dourarem em uma panela com óleo. Coloque o molho de tomate e cozinhe. Junte o tomate pelado, a água, sal, pimenta e cozinhe por cerca de 10 minutos, misturando de vez em quando.

4 - Disponha os nhoques em um refratário, cubra com o molho, polvilhe queijo e leve ao forno em fogo médio por mais cinco minutos. Complete com manjericão e sirva.

