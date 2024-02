Pasteizinhos fáceis na airfryer

1 - Corte a massa do tamanho que quiser. Adicione o recheio e umidifique as bordas para colar a ponta com um garfo.

2 - Para não ressecar, pincele a massa com o azeite.

3 - Coloque na air fryer pré-aquecida a 180°C e deixe por 10 minutos. O tempo pode variar de acordo com a preferência.

