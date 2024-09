Pesto de manjericão fica incrível no sanduíche de sobrecoxa de frango

1 - Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2 - Tempere as sobrecoxas e leve-as ao forno por cerca de 25 minutos até ficarem douradas por fora. Reserve.

Pesto

3 - Coloque água em uma panela média e leve ao fogo para ferver.

4 - Adicione o manjericão e misture bem. Após 1 minuto na água quente, retire e coloque imediatamente em uma tigela com água gelada e gelo. Repita o mesmo processo com a couve.

5 - Escorra as folhas je esprema-as bem para retirar toda a água e reserve.

6 - No liquidificador, bata o alho com o parmesão, as castanhas e o azeite até obter uma pasta branca. Misture bem, junte as folhas e bata mais até obter uma pasta bem verde. Reserve.

Montagem

7 - Leve uma frigideira média ao fogo médio. Passe manteiga nas fatias de pão e doure-os dos dois lados.

8 - Passe um pouco de pesto e disponha as sobrecoxas cortadas em tirinhas sobre o molho. Espalhe a muçarela com o tomate. Se quiser, coloque mais um pouco de pesto e cubra com a outra metade do pão. Pode cortar ao meio para servir.

