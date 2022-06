Pudim vegano com leite de coco e banana

1 - Corte as bananas em rodelas. Polvilhe a canela e o gengibre sobre elas.

2 - Em uma frigideira antiaderente, aqueça o óleo de coco. Doure as bananas dos dois lados. Reserve.

3 - Em uma panela média, coloque o leite de coco, a metade das bananas e o amido diluído na água. Leve ao fogo, misturando sem parar até engrossar. Deixe amornar.

4 - Em taças individuais, distribua o creme. Leve à geladeira por uma hora.

5 - Na batedeira, coloque o leite de coco gelado e o açúcar. Bata bem até ficar cremoso. Reserve na geladeira.

6 - Tire o pudim da geladeira. Coloque o restante das bananas douradas, o chantilly de leite de coco e decore com o chocolate, as nozes e as amêndoas. Sirva!

