Risoto de carbonara bem delicioso!

Caldo

1 - Lave bem todos os vegetais e coloque em uma panela grande com a água. Deixe ferver em fogo alto. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe por cerca de 40 minutos. Coe e reserve.

Risoto

2 - Em uma panela média, derreta a manteiga e refogue a cebola, a folha de louro. Junte o arroz e mexa um pouco. Coloque o vinho e deixe reduzir.

3 - Aos poucos, vá colocando o caldo de legumes quente e misture levemente até chegar no ponto certo. Finalize com a manteiga e o parmesão. Ajuste o sal a gosto.

4- Pode dividir em duas partes: uma para uso imediato e a outra metade você pode reservar em geladeira, para uso em até 3 dias.

5 - Em uma panela média, aqueça o azeite, frite os cubos de bacon, adicione manteiga, o risoto pronto, o creme de leite, o requeijão e o caldo de legumes, misturando sempre para não grudar.

6 - Incorpore o sal, salsa, a cebolinha e o parmesão. No final, com o fogo desligado, adicione a gema de ovo e mexa até atingir a cremosidade desejada. Finalize com bacon frito.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Saiba como preparar esse risoto de tomates com burrata

Risoto de calabresa na panela de pressão

Risoto de abóbora picante com linguiça