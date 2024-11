Risoto de tomates-cereja e muçarela de búfala

1 - Aqueça a manteiga em uma panela média de fundo largo, ou uma frigideira funda, e refogue a cebola até ficar transparente.

2 - Adicione o arroz e frite até que os grãos fiquem ligeiramente opacos.

3 - Acrescente o vinho e, quando ele tiver evaporado quase completamente, despeje 1 xícara de água quente (200 ml). Tempere com sal e misture sempre, até o líquido começar a secar.

4 - Coloque mais líquido (600 ml), aos poucos, até que os grãos estejam cozidos, porém firmes, e bem incorporados no caldo.

5 - Desligue o fogo e adicione a manteiga e o queijo. Misture até incorporar ao risoto.

6 - Finalize misturando a muçarela de búfala, os tomates-cereja e o manjericão. Sirva imediatamente.

Variação

Para um sabor mais intenso, adicione 1 lata de tomates pelados picados ou 1 tomate bem maduro, sem pele e sem semente, no início do cozimento do risoto. Finalize com folhas frescas de rúcula.

