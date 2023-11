Torradas temperadas com ervas para dar uma cara nova ao pão que sobrou

1 - Pré-aqueça o forno na temperatura média por 10 minutos.

2 - Corte os pães em fatias de cerca de 3,5 cm cada.

3 - Distribua-os em uma forma média para que fiquem um ao lado do outro.

4 - Coloque a manteiga em um recipiente médio e misture bem com os temperos a gosto: orégano, alho, ervas finas, sal e a cebolinha.

5 - Com uma colher, passe a manteiga temperada em todas as partes do pão, deixando as bordas também cobertas com a manteiga.

6 - Asse por 10 minutos ou até que os pães fiquem dourados.

7 - Você também pode colocar queijo ralado, tomates, manjericão ou outros temperos para incrementar.

