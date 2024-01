Associação de Circo faz seleção para contratar professores de diferentes áreas em Londrina

Com o objetivo de contratar novos professores para atuar no contraturno das escolas da rede municipal de ensino, a ALC (Associação Londrinense de Circo) está selecionando profissionais para cinco áreas de atuação: circo, teatro, ballet, ginástica rítmica e psicomotricidade. O processo de seleção ocorre por meio do Edital 001/2024 , publicado no dia 10 de janeiro, e com inscrições abertas até esta quinta-feira (18).





Ao todo, são oito vagas disponíveis pelo edital, mais formação de cadastro de reserva. A iniciativa é uma parceria entre a ALC e a rede municipal de ensino, através de um Termo de Colaboração formalizado com a Prefeitura de Londrina, por meio da SME (Secretaria Municipal de Educação), para o desenvolvimento do projeto Circo nas Escolas, beneficiando centenas de alunos.

O Edital foi aberto para alcançar diversos profissionais que, caso sejam aprovados no processo seletivo, irão atuar nas instituições com alunos de 5 a 13 anos, tendo carga horária de 14 horas semanais com o salário mensal de R$ 2.240,00.





Sobre o processo seletivo, os interessados terão que, primeiramente, realizar, apenas eletronicamente, suas inscrições a partir do envio de um currículo. É necessário informar a vaga pretendida para o e-mail [email protected] até quinta-feira (18).

Na sexta-feira (19), será publicada, no site da instituição, a análise curricular com a classificação dos candidatos. Os convocados irão participar da segunda fase do certame, que é a de entrevista, marcada para segunda (22). Já na terça-feira (23) será publicado o resultado final do processo seletivo com a convocação dos primeiros(as) colocados (as) em cada cargo do processo.





É importante ressaltar que em algumas áreas como, por exemplo, a psicomotricidade, o projeto já tem equipe definida e os currículos que estão chegando ficarão no cadastro de reserva. Isso porque, de acordo com a instituição, ao longo do ano sempre há a necessidade de novas contratações devido aos diferentes contextos nos quais estes projetos estão inseridos.

Segundo o integrante da Gestão Institucional da Associação Londrinense de Circo, Sergio Oliveira, a iniciativa se mostra de suma importância tanto para as crianças, que terão uma oportunidade de vivenciar as atividades de arte educativa e aproveitar as diferentes habilidades técnicas e socioemocionais que serão desenvolvidas, quanto para os profissionais, que poderão atuar no campo da educação auxiliando na qualificação da rede municipal de ensino.





“Temos um termo de colaboração com a SME/PML para o desenvolvimento dessas atividades de artes educativas e esportivas no qual vamos atender as crianças com estes cinco projetos, levando arte, esporte, cultura e, principalmente, atividades que estimulam a vida em sociedade. Isso tudo trabalhando uma cultura de paz e atuando em conjunto com as unidades escolares”, contou Oliveira.

Por fim, o gestor destacou que essas ações e projetos são extremamente importantes, pois geram renda para pessoas de áreas ligadas às artes, cultura e esportes. Ele salientou que a parceria junto à SME inclui um acompanhamento pedagógico constante, assegurando que as atividades estejam condizentes com as metas e diretrizes do Plano Municipal de Educação e as base comum curricular do Ministério da Educação.





O professor na função de gerente de Gestão Financeira das unidades escolares, e gestor da parceria, Edwylson de Lima Marinheiro, apontou que esses projetos são fundamentais para enriquecer a formação integral dos alunos, pois, além de promover o desenvolvimento de habilidades essenciais nos aspectos motor, cognitivo e social, eles proporcionam a participação em experiências enriquecedoras, como apresentações, concertos, festivais e diversas outras atividades culturais.





“A proposta desses projetos é ampliar o acesso aos nossos alunos, especialmente aqueles provenientes de áreas periféricas que, de outra forma, teriam dificuldade em participar dessas atividades pedagógicas e culturais. Dessa maneira, buscamos democratizar e igualar as oportunidades de vivências enriquecedoras para todos os estudantes, contribuindo assim para uma educação mais inclusiva e abrangente”, finalizou.





