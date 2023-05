Começa nesta segunda a quinta edição da Pint of Science em Londrina

As palestras são gratuitas, não é necessário fazer inscrição prévia, e um diferencial do Pint of Science é que os encontros são realizados em bares e restaurantes da cidade. A programação completa está disponível nesse link www.pintofscience.com.br/events/londrina

O encontro tem duração de três dias, com encerramento programado para quarta-feira (24). Serão debatidos nove temas de diferentes áreas do conhecimento, sendo que 18 pesquisadores da cidade vão palestrar ao longo da semana.

Começa nesta segunda-feira (22), a quinta edição do Pint of Science, festival mundial de divulgação científica. A iniciativa busca proporcionar aos londrinenses a experiência singular de ter contato e trocar ideias com os cientistas e pesquisadores que desenvolvem seus trabalhos na cidade.

Conversa com a comunidade





Organizado pelo projeto Ciência Pé Vermelho e coordenado pelo professor Eduardo Inocente Jussiani, do Departamento de Física da UEL (Universidade Estadual de Londrina), o evento busca apresentar pesquisas utilizando uma linguagem simples e em um ambiente que favoreça um bate-papo descontraído. Desta forma, é possível divulgar o conhecimento científico para pessoas que se interessam pelo tema sem a necessidade de conhecimento prévio.





“O Pint of Science incentiva que pesquisadores saiam de seus laboratórios para conversar com a comunidade, em um ambiente bem diferente, descontraído e informal”, explicou o coordenador-geral do Pint of Science de Londrina, Eduardo Inocente Jussiani. E acrescentou:"É uma grande oportunidade de conhecer alguns trabalhos científicos desenvolvidos na cidade e também de interagir com cientistas de Londrina. Conhecendo os trabalhos, acabamos por nos orgulhar de todo o conhecimento gerado na cidade”, pontua.





O evento é organizado pelo projeto Ciência Pé Vermelho e conta com o apoio da UEL e da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). Tem ainda parceria da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – regional Londrina), Londrina Convention Bureau, MC cópias, TP MKT, Auto Posto Sun Lake, cervejarias Amadeus, St. Peter’s e Cheers.





O Pint of Science surgiu no ano de 2013, na Inglaterra. A mesma proposta foi trazida para o Brasil em 2015. Na edição deste ano, o evento ocorre simultaneamente em 26 países, e só no Brasil, em outras 123 cidades.