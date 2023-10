Decoração de Natal 2023 será feita por empresa londrinense pelo 2º ano consecutivo

A Ativa Atacado, que ofereceu o segundo menor lance, venceu a licitação da Prefeitura de Londrina para a decoração do Natal 2023 com um valor de contrato de R$ 3,26 milhões. A empresa londrinense foi a mesma que foi responsável pela montagem da árvore e passarela do Lago Igapó 2 e de outros adornos espalhados na cidade no ano passado.





Cinco empresas participaram do edital deste ano, mas a primeira colocada não apresentou todas as documentações como a de capacidade técnica e de registro no Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e acabou desclassificada neste certame. No ano passado, o investimento da Prefeitura foi de R$ R$ 5,5 milhões e incluia também outros pontos como praças e avenidas no centro e bairros comerciais.





"A diferença do lance da primeira para segunda colocada foi de apenas R$ 500,00. O edital foi feito sob critérios rigorosos pela competente equipe da Secretaria Municipal de Gestão. A empresa vencedora executou o serviço com grande competência em 2022. Agora ela tem o prazo até sexta-feira (27) para apresentar algumas amostras que são necessárias. Acreditamos que dentro de uma semana ocorrerá a assinatura de contrato", informou o presidente da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani. Segundo ele, a expectativa é que a decoração esteja pronta na segunda quinzena de novembro. A data oficial da abertura da passarela após montagem ainda não foi definida.

A ideia do projeto é repetir do Natal 2023 é repetir o sucesso da passarela que dá acesso a imponente árvore do Igapó, com 32m de altura. Isso será possível por meio da instalação da passarela flutuante, com cerca de 200 metros de extensão, que permitirá a travessia pelo Lago, de um lado a outro, passando por entre pórticos alusivos à virada do ano, com a entrada em ‘2023’ e saída em ‘2024’.







A Prefeitura também aposta na participação popular para enfeitar a cidade e promete lançar um concurso público para escolha da melhor decoração. Com menos dinheiro público, o Municipio também vem buscando na iniciativa privada os recursos para organizar a festa e fez um chamamento público.

O lançamento oficial do Natal 2023 será feito pela Codel com empresas parceiras no dia 30 de outubro. A expectativa é apontar todas as empresas que participaram do chamamento público do programa denominado Comemora Londrina com R$ 300 mil em investimento em decoração. Até agora, estão confirmadas como parceiras no projeto a Cocamar, a Sisprime e o Shopping Aurora, que irá decorar a Avenida Ayrton Senna.







Segundo Canziani, outras empresas podem anunciar a parceria público-privada. "Ainda temos a possibilidade de anunciar mais algumas empresas até o fim do mês", completou Canziani