Dia Mundial Sem Carro altera trânsito e rotas de ônibus em Londrina

Em decorrência da realização do Dia Mundial sem Carro, que acontece neste sábado (23), das 9h às 17h, na avenida Higienópolis, área central de Londrina, o funcionamento do trânsito na via e nas ruas do entorno sofrerá alterações já a partir desta sexta-feira (22).





O tráfego de veículos no cruzamento com a rua Tupi, onde estará localizado o palco principal do evento, será bloqueado às 20h de hoje. A restrição é necessária para garantir a segurança das pessoas envolvidas na montagem da estrutura.

Publicidade

Publicidade





A interseção com a rua Goiás, que receberá o palco secundário da celebração, terá o fluxo impedido às 5h de sábado. Já a obstrução completa da avenida Higienópolis, da rua Sergipe até a Alagoas, irá ocorrer a partir das 6h30 de amanhã.





Com exceção da esquina da rua Piauí com a Higienópolis, ponto no qual será montado um ambiente para fotografias, todas as vias que cruzam a avenida estarão liberadas. As ruas Belo Horizonte e Hugo Cabral, paralelas ao local do evento, tampouco terão o trânsito afetado.

Publicidade