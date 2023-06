Encontro em Londrina debate a violência contra a mulher no ambiente digital

A violência contra a mulher no ambiente digital será tema de mesa redonda promovida pelo Comitê de Combate à Violência, do Núcleo Londrina do Grupo Mulheres do Brasil, em parceria com o Coletivo de Mulheres Pagu PUC Londrina.





O encontro, marcado para o dia 28 de junho, às 19h30, na PUC Londrina, terá a participação de Camilla Costa, delegada de Polícia da Delegacia da Mulher de Arapongas, Maria Eduarda Siloto, advogada criminalista, Gabriela Gil, psicóloga, e da advogada Poliana Dequêch.

A proposta do evento, destaca a advogada Rita Ramalho, voluntária do Comitê de Combate e que está à frente da organização do encontro, surgiu da necessidade de falar sobre o tema, uma vez que os crimes de violência contra as mulheres não mais se limitam ao mundo físico e alcançam as vítimas no universo online.





Dados da plataforma Safernet, por exemplo, apontam que o número de denúncias referentes a crimes de ódio contra mulheres na internet cresceu 250,85%, somente de 2021 para 2022.

