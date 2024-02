Londrina: Concha Acústica recebe show da banda The Loreans nesta sexta-feira

A banda The Loreans vai se apresentar nesta sexta-feira (9), a partir das 18h, na Concha Acústica de Londrina, localizada na rua Piauí, 130. A atividade é gratuita, aberta ao público e faz parte do projeto Viva a Concha, que, além do show, vai promover uma feira gastronônima no local.





Das 19h às 21h o público poderá curtir o melhor do rock nacional e internacional com a banda The Loreans. O grupo é formado por cinco músicos: Gui Garcia, vocalista, Thiago Sullivan, guitarra solo, Felipe Beraldi, guitarra base, Luiz Rodrigo Kbeça, baixo, e Thiago Frauzino, na bateria.

A banda Londrinense The Loreans foi formada em 2021 e começou com uma brincadeira entre amigos, os quais faziam ensaios por diversão. Hoje, a banda proporciona uma experiência única, levando o público a uma viagem no tempo, inspirada no filme “De volta para o futuro”. São realizados shows temáticos, repletos de clássicos do rock’n roll, internacional e nacional, abrangendo todas as décadas.





Segundo o vocalista da Banda, Gui Garcia, esse é um projeto maravilhoso, por meio do qual a Associação da Concha Acústica e Secretaria Municipal de Cultura dão oportunidade para as bandas da cidade tocarem.

“Isso movimenta a Concha Acústica, que antes estava praticamente abandonada, e hoje tem um espaço revitalizando. Dessa forma, conseguimos trazer os londrinenses para este espaço tão importante da cidade, do ponto de vista cultural”, disse.



Garcia contou que para este show a banda montou um repertório composto por vários sucessos do rock nacional e internacional, como Capital Inicial, Charlie Brown Jr, Mamonas Assassinas, Talking Heads, Audioslave, System of a Down, Bon Jovi e muito mais”, afirmou o vocalista.





Durante o evento, a população poderá desfrutar de comidas e bebidas de várias nações, como crepes suíços, espetinhos com acompanhamentos de vinagrete e mandioca, salgados fritos, palhas italianas, pastel, caldo de cana, batata turbinada, macarrão tipo spoleto, chopp, entre outros.





O projeto Viva a Concha é desenvolvido pela Concha Associação dos amigos e moradores do Centro Histórico de Londrina. Conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), dirigido pela Secretaria Municipal de Cultura.