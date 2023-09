Motorista de Kombi que atropelou crianças em distrito de Londrina é solto

Paulo Ferreira dos Santos, 73, que estava na direção da Kombi que atropelou e matou quatro crianças no final da tarde desta quinta-feira (14), no Distrito São Luiz, em Londrina, foi solto nesta sexta-feira (15). Segundo a defesa, durante a audiência de custódia, o juiz e o promotor entenderam que ainda é prematuro analisar se houve ou não dolo eventual, ou seja, se o motorista assumiu ou não o risco de matar.





O advogado José Amaro, que representa o suspeito, disse que Santos é aposentado e recebe um salário baixo e, por isso, complementa a renda com a venda de produtos de limpeza na região dos distritos de Guaravera e São Luiz. No momento do acidente, ele estava retornando para a casa na zona norte de Londrina.

Sobre as causas do acidente, a versão do motorista é de que o sol teria atrapalhado, fazendo com que ele perdesse o controle da Kombi e saísse da pista. Segundo o advogado, Santos relata que tinha barro no local e que teria tentado voltar para a rodovia, mas perdeu o controle da direção.