Motorista que causou acidente em São Luiz em Londrina é autuado por homicídio com dolo eventual

O motorista da Kombi que causou o acidente que matou quatro crianças no distrito de São Luiz, na região sul de Londrina, na quinta-feira (14), foi preso em flagrante e até a manhã desta sexta (15) ainda não tinha passado por audiência de custódia. De acordo com a Polícia Militar, o idoso alegou que teria perdido o controle ao ter a visão prejudicada pelo Sol e com a lama que estava na beirada da pista. Versão que ele reforçou em depoimento à Polícia Civil. O teste do bafômetro deu negativo para a presença de bebida alcoólica.





O detido foi autuado por homicídio com dolo eventual, ou seja, quando assume o risco de matar. “No momento em que recebemos a ocorrência já realizamos diversas diligências, sobretudo a perícia, sendo possível tomar uma decisão sobre a possibilidade da culpa consciente ou dolo eventual. O impacto se deu praticamente em frente a uma placa que indicava que havia um quebra-molas, nesse local a velocidade deve ser 20 quilômetros por hora e pelo impacto, a violência com que o veículo atingiu as crianças, certamente estaria numa velocidade muito superior”, explicou o delegado Ernandes Cezar Alves.



O delegado destacou que a Polícia Científica deverá levantar mais algumas informações no local do acidente e ponderou sobre a dificuldade de determinar a velocidade exata que a Kombi trafegava. “Saindo da vicinal, da rodovia, ele entrou, certamente, a mais de 70, 80 quilômetros por hora. Inclusive, uma testemunha que presenciou o fato disse que ele estava numa velocidade mais alta”, frisou. “E se o Sol teria atrapalhado (como alegou), ele teria que ter diminuído a velocidade”, alertou.





O velório das crianças deverá acontecer no período da tarde, a partir das 16h, no centro comunitário de São Luiz.