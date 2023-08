Obras da Copel vão afetar abastecimento de água em Londrina e parte de Cambé

Devido a uma manutenção programada pela Copel para o próximo domingo (20), o abastecimento de água em bairros de todas as regiões de Londrina e da região leste de Cambé ficarão comprometidos, avisa a Sanepar. Os serviços serão executados das 8h às 18h. O abastecimento de água deve voltar ao normal entre a noite de domingo e a madrugada de segunda (21).







Os principais bairros afetados em Londrina são, além do Centro, os conjuntos habitacionais Marajoara, Garça Real, Morumbi, Novo Amparo, Santa Luzia, Lindóia, Jesualdo, Mister Arthur Thomas, Farid Libos, Villa Antonio Belinati e Ruy Virmond Carnascialli, Giovani Lunardeli, Armindo Guazzi, Guilherme Braga de Abreu, Ernani Moura Lima, Alexandre Urbanas, Vitória Régia, São Pedro , Conj. Do Café, Parque Novo Aeroporto e Conjunto do Café, jardins Imagawa, Hirata, Maria Luiza, Nova Olinda, Barcelona, Santo André, Ana Terra, Santa Madalena, San Martin, Noroeste, Nova Londrina, Maria do Carmo, Santiago, Atlântico, Portal do Império, Jardim Savana, Portal Dos Ramos, Jardim São Tomás, Jardim das Américas, Holanda 2, Coliseu, Dos Andes, Costa do Sol, Holanda, Leonor, Jardim Rosicler, Maria Lucia, Santa Rita 1 Ao 7, Leste Oeste, São Francisco de Assis, Indusville 2, Moema, Tropical 1 E 2, Pacaembu 2, Luiz Miguel, Jardim da Urca, Alemanha, Jardim Portal de Itamaracá, Terra Roxa, Montecatini, Mirassol, Jardim Ouro Preto, Jardim Social, Marízia, Quati, Jardim Barra Grande, Vania Guaporé, Yoshikawa, Real, Jardim Ideal, Oguido, Los Angeles 2, Londrina, Quebequinho, Canadá, Higienópolis, América, Canziani, Petropolis 1 e 2, Londrilar, Lago Parque, Vila Rica, Graziela, Novo Antares 1 e 2, Belo Horizonte, Cambará, Don Pedro 1 e 2, Jardim Nações Unidas, Monterrey, Aragarça, Aeroporto, Santos Dumont, Califórnia, San Fernando, Mazei, Igapó, Piza, Oriente, Caravelle do 1 ao 4, Nossa Senhora de Lourdes, Gayon, Alah, Novo Oriente, Graziela, Novo Antares, Tomy, jardins União da Vitória do 1 ao 7, Piza, Franciscato, Cafezal 1, 2 e 3, Ouro Branco, Tarobá e Monte Belo, Santa Joana, Perobal, Campos Elísios, vilas Izabel, Yara, Santi, Filipin, São Paulo, Casoni, Galvão, Matarazzzo, Portuguesa, São Caetano, Recreio, Primavera, Balarotti, Franchelo, Santa Terezinha, Amaral, Garcia, Ernest, Boa Vista, Agari, Shimabokuro, Menegazzo, Pietraróia, Vila Rando, Palmares, Adolfo, Aparecida, Conceição 1 e 2, Monteiro, Tabauã, Amaral , Simões, Matos, Kowalski, Larsen, Brasil, Guarujá, Vila Operária e Vila Siam, Parque das Indústrias, Cacique, Horácio Sabino, Nishi 1 e 2, Brasília e Betel, parques residenciais Liberdade, São Gabriel, Waldemar Hauer A, Oriente, Guaratuba, Rosale, Das Águias, São Lourenço, Residencial Severo Canziani, Itamaraty e Bom Retiro, Moradias Cabo Frio, São João Cristovão, Parque Abc, São Jorge, Novo Aeroporto, Parque Tauá e Residencial Abussafe.

Publicidade

Publicidade





Já em Cambé, os bairros que podem ser afetados são Parque Residencial Ana Rosa, jardins Terra Nova, Campo Limpo, Ana Eliza, Ecoville 2, Parque Maracanã, Conjunto Habitacional Manella e Campos do Conde e imediações.





Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.





Serão afetados principalmente os clientes que não têm caixa d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.