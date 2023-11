Por risco de desabamento de imóvel, CMTU fecha trânsito em travessa de Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) interditou nesta segunda-feira (6) o trânsito no trecho da travessa Belo Horizonte entre a rua Paraíba e a avenida Leste Oeste em Londrina por risco de desabamento do imóvel situado no local sobre a via pública.





A companhia de trânsito orienta os condutores que descem pela travessa e desejam acessar a avenida a seguir pela rua Belo Horizonte até a rua Mossoró ou seguir pela travessa Goiânia até a rua São Luiz.

Para quem segue pela rua Paraíba, o acesso à avenida Leste Oeste pode ser efetuado pela rua Mossoró, rua Maragogipe ou, ainda, seguir pela travessa Goiânia até a rua São Luiz.