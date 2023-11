Postos de Londrina e região vão reverter parte dos lucros deste sábado para tratamento de crianças com câncer

Dezessete postos de combustíveis de Londrina e região vão reverter parte dos lucros deste sábado (25) para a ONG Viver, entidade que dá suporte para crianças e adolescentes que fazem tratamento contra o câncer e seus familiares. É a primeira ação do tipo envolvendo estes estabelecimentos , em parceria com a Paranapetro (sindicato patronal do ramo).

Os estabelecimentos participantes estão distribuídos em Londrina (área urbana e distrito de Lerroville), Cambé, Ibiporã, Santa Mariana, Cornélio Procópio, Alvorada do Sul e Leópolis. Publicidade Publicidade



Luta contra o câncer