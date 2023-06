Ruas da Vila Nova de Londrina são enfeitadas para a procissão de Corpus Christi no Santuário

As ruas da Vila Nova de Londrina ganharam tapetes feitos de pó de serra, pó de café, casca de ovo e sal grosso para a procissão de Corpus Christi, feriado religioso que homenageia o Corpo de Cristo, nesta quinta-feira (8). A montagem dos desenhos no Santuário de Nossa Senhora Aparecida teve início por volta das 8h com uma oração e um café da manhã comunitário para os voluntários. A missa seguida de procissão será a partir das 16h, na praça em frente a igreja, com a presença do arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz.







“É uma manifestação da religiosidade popular, uma fé na Eucaristia que atravessa gerações. Temos aqui famílias inteiras, as crianças da catequese, pais e filhos que cultivam esse amor a Jesus”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. No total, para a confecção dos tapetes, foram utilizados cerca de 200 sacos de pó de serra, 100 kg de pó de café, três sacos de casca de ovo e 100 kg de areia branca. Os desenhos foram confeccionados nas ruas onde passará a procissão: Grajaú, Pirapó, Capiberibe e Taquari.

