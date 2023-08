Trânsito no centro de Londrina terá interdições para velório de dom Geraldo

De acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), o trânsito da avenida Rio de Janeiro será desviado para a rua Piauí, impedindo sua continuidade pela avenida.

O trânsito na região central de Londrina deve ter interdições neste domingo (27) e segunda-feira (28) para o velório e sepultamento do arcebispo emérito de Salvador dom Geraldo Majella, que morreu neste sábado em Londrina (26).





O acesso a travessa Padre Eugênio Herter também estará fechado e a opção para aqueles que utilizarem a Alameda Manoel Ribas será entrar à direita na avenida Rio de Janeiro.





Situação semelhante à aqueles que utilizam a Alameda Miguel Blasi. O acesso a Travessa Padre Bernardo Greiss estará fechado, sendo única opção virar à direita para acessar a Avenida São Paulo.





A CMTU afirma que a programação está sujeita a alteração. Agentes da companhia e da GM estarão no local para fazer o que é melhor, visando a fluidez do trânsito e a segurança do pedestres.