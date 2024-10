Arapongas abre cadastramento para nova edição do programa Castrapet

Nesta segunda-feira (21) a prefeitura de Arapongas (região metropolitana de Londrina) informou a abertura de cadastramento para a nova edição do programa Castrapet (Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos). A iniciativa é desenvolvida por meio do Governo do Paraná. Em Arapongas, a ação conta com o apoio da Seaspma (Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente).





As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na rua Marabu, 671, Centro de Arapongas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Quais os documentos necessáios?

Publicidade





- Cópia ou xerox do CadÚnico (Cadastro Único), Bolsa Família

Publicidade

- Comprovante de Baixa Renda (até dois salários mínimos) ou comprovante de protetor (a) animal

- Cópia ou xerox do comprovante de Identificação (RG, CPF, CNH ou Carteira de Trabalho

Publicidade





E os requisitos?

Publicidade





- O animal precisa ter de 6 meses a 7 anos

Publicidade

- Tutor deve possuir todos os documentos solicitados

- Animais que não tenham passado por doença do carrapato nos últimos 90 dias.

Os serviços serão nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025. A expectativa é atender o total de 400 animais.