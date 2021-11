Cachorro é colocado em balde e pendurado em varal em Apucarana; Dono confessa maus-tratos

Um cachorro que foi mantido em balde com água e, posteriormente, pendurado em um varal, foi resgatado pelo Cemsa (Centro Municipal de Saúde Animal) no fim da tarde desta quinta-feira (18), na região da vila Regina, em Apucarana (Centro Norte).

O responsável pelo animal admitiu a autoria do "castigo" e foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial, devendo responder pelo crime de maus-tratos, detalhou o órgão do Executivo, que agiu conjuntamente com a Guarda Municipal da cidade. Até por volta das 8h50 desta sexta (19), ele seguia detido.



O diretor do Cemsa, Luan Rafael, informa que houve denúncia anônima partida de uma pessoa que se incomodou após receber imagens do ato e procurou a Sociedade Protetora dos Animais. O autor havia enviado imagens em diálogos no WhatsApp e parodiado versículos bíblicos, apropriando-os à situação.





Rafael detalhou que o réu confesso publicou mensagens como "Não fujas e não serás lavado e pendurado". A suspeita é de que a lavagem era uma forma de punição encarada pelo proprietário às escapadas do animal para a rua.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.