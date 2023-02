Mosquito da dengue transmite doença silenciosa e fatal para cães; saiba qual é

Não deixe água parada. Uma recomendação que muitos já estão familiarizados como uma das principais formas de evitar a proliferação de mosquitos, entre os quais o Aedes aegypt, transmissor em humanos da dengue, chikungunya e zika vírus. Mas o que poucos sabem é de que essa precaução é fundamental, também, para proteger os cães de uma doença silenciosa e fatal transmitida pelos insetos: a dirofilariose.





“No momento da picada, são liberados parasitas na corrente sanguínea, que se alojam no coração e no pulmão do animal”, explica a médica veterinária do Hospital Veterinário Batel Patrícia da Silva Conceição. Ela alerta que a doença, comum em cães domésticos, ocorre com mais frequência no verão, pois é uma época propícia para a multiplicação dos mosquitos. “É normal que os pets frequentem praias ou áreas endêmicas com clima tropical e quente com seus tutores nessa época do ano, o que aumenta a chance de contrair a doença."

Publicidade

Publicidade