Alimentação inadequada é a principal causa da obesidade em cães e gatos

Principais causas da obesidade em cães e gatos







De acordo com a médica-veterinária Marina Macruz, supervisora de Capacitação Técnico-Científica e Técnico-Comercial da PremieRpet®, os cuidados com a escolha do alimento e o manejo são pontos fundamentais para prevenir e combater o excesso de peso, por isso devem ser tratados como prioridade pelos tutores de cães e gatos.

Publicidade





“Uma alta ingestão calórica diária pode resultar em um ganho de peso significativo no longo prazo. Dessa maneira, o excesso petiscos e a “humanização” da alimentação são fatores que contribuem diretamente para isso. É importante lembrar que cães e gatos não escolhem o que comer ou quantas vezes ao dia devem se alimentar, portanto, cabe ao tutor zelar pela alimentação adequada”, diz.





Além disso, doenças endócrinas, distúrbios de comportamento, sedentarismo e envelhecimento também estão entre as causas de obesidade nos pets.

Publicidade