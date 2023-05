Cachorro é encontrado por dono após dez meses desaparecido em Londrina

Um cachorro da raça labrador foi encontrado pelo dono após dez meses desaparecido em Londrina. O animal - que atende pelo nome de Jhony - havia fugido de casa e, em seguida, foi adotado por uma outra família, sendo "rebatizado" como George.





Quem conta a história é o primeiro dono do Jhony, Ariovaldo Barra Rosa de Oliveira, que teve que doar o cão a um amigo próximo, na Vila Casoni (centro de Londrina), já que o seu outro cachorro - Eros - não convivia bem com o novo mascote da casa. O incumbido de cuidar do labrador foi José Rosivaldo da Silva, que aceitou o apelo do amigo e presenteou a mãe, Tereza Diair da Silva, com o animal.

"Ela veio, viu o labrador, gostou e levou. Tratava como xodó. Só que ela teve que voltar para Portugal, porque ela morava lá e teve que resolver uns problemas de trabalho. Aí passou um tempo e o cachorro fugiu. Meu amigo tentou procurar, até colocou no Facebook. A mãe dele ficou sabendo lá de Portugal e ficou muito triste", relembra Oliveira.