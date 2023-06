Cães da Polícia Penal do Paraná participam de projeto em Maringá

A PPPR (Polícia Penal do Paraná) participa neste ano letivo do Projeto Faunópoles, realizado nos Centros Municipais de Educação Infantil de Maringá (Noroeste). Iniciativa da Secretaria Municipal de Educação que tem como foco crianças de até 5 anos, o projeto trata sobre a fauna existente na cidade e regiões próximas e aborda a importância da biodiversidade a todos os seres vivos.





O primeiro trimestre do projeto teve foco em ações que estimulem o cuidado animal, a preservação do meio ambiente e a compreensão da criança quanto a sua presença no mundo. Os conteúdos abordam animais de estimação, trabalho, insetos, bichos de jardim, espécies silvestres, selvagens, ameaçadas de extinção, e as diversas conexões que o ser humano pode estabelecer com a vida animal.

Publicidade

Publicidade





Tudo isso através de atividades lúdicas, de cunho científico e que promovam experiências relacionadas à temática central.





A equipe de Operações Especiais com Cães de Maringá (SOE-K9) da PPPR foi convidada para apoiar o Faunópoles na categoria de ensino sobre animais de trabalho, especificamente a categoria de PET Policial.





Com apresentações lúdicas, brincadeiras e interação entre as crianças e os animais, a equipe ensina sobre cães de trabalho adestrados, suas funções e características na atividade policial, além da importância dessa relação com os humanos.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.