Cães que ajudaram a apreender 7 toneladas de drogas viram "veranistas"

Cães policiais da PCPR (Polícia Civil do Paraná) interagiram com turistas e moradores na praia de Caiobá, em Matinhos, no Litoral do Estado, durante o projeto Verão Paraná - Viva a Vida.



A visita ao Litoral contou com a participação especial de quatro cães policiais: Barak, Faruk, Guns e Max.

Os cães passearam à beira-mar, onde os veranistas puderam conhecê-los e saber mais sobre o trabalho deles.





A PCPR possui um NOC (Núcleo de Operações com Cães), com cinco bases no Paraná, localizadas em Curitiba, Cascavel, Maringá, Pato Branco e Londrina.





Os cães da PCPR são treinados para encontrar drogas e armas através do faro, além de localizar cadáveres e capturar fugitivos durante operações policiais. Os cachorros são treinados pelos tutores diariamente, durante aproximadamente dois anos, com o objetivo de aperfeiçoar para que estejam aptos para as ações.

Os treinamentos são baseados em situações reais que permitem que os cães saibam como agir durante as operações. No preparo, os animais são ensinados com técnicas de adestramento a encontrar odores específicos, como substâncias ilícitas ou armas.





No ano de 2021, os cães policiais da PCPR colaboraram na prisão em flagrante de 228 pessoas e na apreensão de 7,8 toneladas de drogas.